Rogo di Crans-Montana: 40 morti e 119 feriti, di cui 113 identificati

Le autorità vallesane aggiornano in una nuova conferenza stampa - Inchiesta in corso, si rafforza l’ipotesi di bengala accesi su bottiglie - Bandiere a mezz’asta a Palazzo federale, così come in Ticino e in altri cantoni - I primi istanti dell’incendio in un video

  • 2 gennaio, 07:02
  • 3 gennaio, 09:16
Fiori e lumini deposti, in memoria delle vittime, davanti al luogo della tragedia

Fiori e lumini deposti, in memoria delle vittime, davanti al luogo della tragedia

  • keystone
Di: Redazione RSI Info 

Sono 40 le persone decedute nel rogo di Crans-Montana. Lo ha reso noto in conferenza stampa il presidente del Consiglio di Stato vallesano Mathias Reynard. I feriti sono 119, di questi 113 sono stati identificati. Sono 71 svizzeri, 14 francesi, 11 italiani, 4 serbi, 1 bosniaco, 1 belga, 1 lussemburghese, 1 polacco, 1 portoghese. Per 14 la nazionalità per ora non è conosciuta. Le cifre sono provvisorie, ha detto il comandante della polizia cantonale Frédéric Gisler. L’inchiesta è stata aperta venerdì, tutte le piste sono aperte, nessuna esclusa. Tra le ipotesi alcune si confermano: tutto lascia pensare che il fuoco sia effettivamente partito da bengala o candele scintillanti messe sulle bottiglie, troppo vicine al soffitto, ha detto la procuratrice generale vallesana, Beatrice Pilloud.

Intanto espressioni di cordoglio e vicinanza si susseguono in tutto il mondo, mentre le bandiere sventolano a mezz’asta su Palazzo federale, in Ticino e in altri cantoni.

Attorno alla sorte delle vittime e dei loro familiari si stringono anche il mondo religioso e quello dello sport. Papa Leone XIV ha espresso “compassione e preoccupazione per le famiglie”, mentre società e federazioni sportive nazionali hanno comunicato il loro dolore.

In mattinata il consigliere di Stato vallesano Stéphane Ganzer ha fornito i primi dati concreti sulle condizioni dei feriti. Tra 80 e 100 persone sono ancora “in urgenza assoluta”, ha dichiarato il capo del dipartimento della sicurezza in un’intervista all’emittente francese RTL, fornendo per la prima volta un dato numerico sulla gravità della situazione.

Per l’identificazione dei corpi - lo hanno detto i consiglieri di Stato Mathias Reynard e Stéphane Ganzer - potrebbero volerci però diversi giorni. A chiarire le cause dell’incendio, sulle quali le autorità al momento non si sbilanciano, potrebbero contribuire anche le immagini girate dai telefonini dei giovani che affollavano il locale.

Alcuni video circolano già in rete e mostrano il materiale fonoassorbente del soffitto avvolto dalle fiamme, probabilmente innescate dalle candele scintillanti applicate sulle bottiglie di spumante servite nel locale.

3 gennaio, 10:49

Grandi ustionati: cure complesse che possono durare mesi

Medicazioni in anestesia, grandi quantità di liquidi, supporto psicologico: le cure per i grandi ustionati, come le vittime dell’incendio di Crans-Montana (VS), seguono un percorso complesso articolato in più fasi e possono durare mesi. A spiegarlo all’AFP sono due rinomati specialisti francesi.

Nelle prime ore, il paziente viene sedato - se non lo è già stato dai soccorsi - per consentire il posizionamento dei cateteri e l’esecuzione delle medicazioni. “È spesso necessario pulire in profondità la pelle ustionata: l’operazione può durare dalle tre alle sei ore, o anche di più, a seconda della gravità, e avviene nell’area di rianimazione per le emergenze”, spiega il professor Nicolas Bruder, responsabile del Centro interregionale mediterraneo per i grandi ustionati di Marsiglia.

“Nei primi giorni una delle principali preoccupazioni è l’ipotermia, perché i grandi ustionati non sono più in grado di regolare la propria temperatura corporea”, aggiunge la professoressa Marie-Reine Losser, presidente della Società francofona di ustionologia, con sede a Parigi. “Quanto più estesa è la superficie ustionata, tanto più il sistema cardiovascolare si destabilizza, con conseguente calo della pressione arteriosa. Per questo i pazienti vengono coperti con coperte riscaldate e trasportati in mezzi riscaldati”

3 gennaio, 09:59

Ganzer: "È lo stato dei materiali che conta"

“È lo stato dei materiali che conta, non necessariamente l’uso di materiale pirotecnico”. Lo afferma il consigliere di Stato vallesano Stéphane Ganzer, sabato nel corso de La Matinale di RTS, insistendo sull’applicazione rigorosa degli standard di sicurezza negli esercizi pubblici.

“La legge vallesana è molto chiara”, ha sottolineato Ganzer, riferendosi ai controlli sugli edifici e sugli esercizi aperti al pubblico. Ogni comune ha dei responsabili della sicurezza che hanno il compito di garantire il rispetto delle norme, mentre il Cantone interviene “in via sostitutiva” in caso di inadempienza.

Oltre ai controlli ufficiali, il direttore del Dipartimento della sicurezza, delle istituzioni e dello sport sottolinea la responsabilità di locatari e proprietari. Tra due ispezioni, “possiamo avere lavori aggiuntivi che non sono stati annunciati”, fa notare, sottolineando che le norme “non sono lì per infastidire le persone”, ma per proteggerle.

Non è stata annunciata alcuna decisione immediata sull’uso delle candele scintillanti, che sono già state vietate in alcuni locali all’estero. Ganzer ritiene tuttavia che la priorità debba essere “lo stato dei materiali, lo stato degli edifici”, pur riconoscendo che alcuni locali non siano adatti a questo tipo di festeggiamenti.

Ganzer rassicura sul fatto che la maggior parte degli stabilimenti rispetta le norme. Ma lancia anche un appello a rafforzare i riflessi sulla sicurezza, in particolare la conoscenza delle uscite di emergenza, l’uso degli estintori e l’abbandono rapido di una struttura al primo segnale di pericolo.

Il consigliere di Stato vallesano Stephane Ganzer

Il consigliere di Stato vallesano Stephane Ganzer

  • Keystone
3 gennaio, 09:22

Il proprietario del locale si dice provato

Il proprietario del locale “Le Constellation” di Crans-Montana rompe il silenzio, dicendo al quotidiano svizzero online in lingua tedesca 20 Minuten che lui e sua moglie, la quale è rimasta ferita nel rogo, “non riescono più a mangiare né a dormire”. “Non possiamo né dormire né mangiare; siamo tutti in pessime condizioni”, ha detto al giornale Jacques Moretti, che assicura la piena collaborazione sua e di sua moglie con le autorità.

Sempre su 20 Minuten, la Procuratrice generale Béatrice Pilloud ha confermato che la coppia - entrambi francesi - “sono stati ascoltati come testimoni” e che non c’è alcuna indagine penale su loro.


3 gennaio, 09:18

Il turismo cerca di reagire con "grade rispetto e memoria"

Dopo il devastante incendio di Crans-Montana, il turismo deve proseguire con “grande rispetto e memoria”. Lo ha affermato il direttore del locale Ufficio turistico Bruno Huggler in un’intervista pubblicata sabato dalla stampa del gruppo Tamedia.

Nell’intervista, Huggler non ha espresso alcuna comprensione per le persone che si recherebbero nella località vallesana unicamente per visitare il luogo dell’incidente. Finora, tuttavia, non si sono verificati casi di questo tipo.

A Huggler non risultano nemmeno partenze anticipate o cancellazioni. “La tragedia ha una portata enorme, ma non è un evento che metta in discussione la sicurezza generale o l’accessibilità dell’intera destinazione”, ha affermato.

3 gennaio, 06:43

Un gestore parla dei controlli in Ticino: "Ci sono già"

Console DJ
Ticino e Grigioni

Più controlli per i locali ticinesi? “Ci sono già, basta seguire le regole”

Paolo Franzi, gestore di una piccola discoteca a Lugano, parla dell’importanza della prevenzione e della formazione del personale

2 gennaio, 21:40

L'attesa delle famiglie

immagine
02:21

Crans-Montana, l'attesa delle famiglie

Telegiornale 02.01.2026, 20:00

2 gennaio, 20:50

Prime polemiche sulla sicurezza

immagine
05:40

Crans-Montana, collegamento con l'inviato

Telegiornale 02.01.2026, 20:00

2 gennaio, 20:33

I numeri della solidarietà europea

Ventiquattro pazienti sono stati trasferiti dagli ospedali svizzeri verso Belgio, Francia, Germania e Italia. La Francia, l’Italia, il Lussemburgo e la Romania hanno fornito la logistica per il trasporto. Francia e Italia hanno inviato team di esperti agli ospedali di Sion e Losanna. In tutto 21 paesi hanno offerto aiuto: 18 per il trattamento dei feriti, 9 per il loro trasporto e 6 per la fornitura di specialisti.

Lo fa sapere la Commissione europea in un comunicato. Il meccanismo europeo per la protezione civile, una struttura a cui la Svizzera formalmente non è associata, sta coordinando gli aiuti, dopo una richiesta del governo elvetico che già ieri ha chiesto l’attivazione del meccanismo. Le offerte di aiuto avevano cominciato ad arrivare anche prima della richiesta svizzera.

2 gennaio, 20:04

Il proprietario del bar intervistato dalla Tribune de Genève

“Tutto è stato fatto nelle norme, siamo stati controllati tre volte in dieci anni” ha detto il proprietario del bar La Constellation di Crans Montana, raggiunto dalla Tribune de Geneve.

L’uomo - che possiede il bar insieme alla moglie ed è titolare anche di altri locali - ha poi messo fine alla conversazione dicendo di non sentirsi bene per quello che è successo, afferma il quotidiano ginevrino.

2 gennaio, 19:54

Al Niguarda di Milano un trentenne svizzero

Tra i pazienti ricoverati al reparto grandi ustionati dell’Ospedale Niguarda di Milano c’è un cittadino svizzero di 30 anni. Lo ha comunicato l’assessore regionale lombardo al Welfare Guido Bertolaso. “Sta a Losanna e hanno dei problemi di gestione di questo caso, quindi ci hanno chiesto se potevamo prenderlo in carico noi”.

Sono in arrivo al Niguarda gli ultimi due giovani pazienti dei quattro attesi per oggi. Tutti hanno un età tra i 14 e i 15 anni, tranne una ragazza che ha 29 anni.

I feriti hanno ustioni dal 30 al 50% del corpo, il caso più grave ha anche inalato molti fumi tossici. Le ustioni sono soprattutto agli arti superiori e alla faccia “Noi vogliamo salvare loro la vita, poi i nostri chirurghi plastici si dedicheranno alle riparazioni che servono”, ha detto Bertolaso, preannunciando che la storia clinica per queste persone sarà lunga.

2 gennaio, 19:26

Dopo la tragedia, più controlli nei locali ticinesi?

discoteca
Ticino e Grigioni

Dopo la tragedia di Crans-Montana, più controlli nei locali ticinesi?

Le interviste al sindaco di Bellinzona Mario Branda e al capo dicastero sviluppo territoriale di Lugano, Filippo Lombardi

2 gennaio, 19:18

CdT: una giovane residente in Ticino tra i dispersi

Stando a una informazione ottenuta dal Corriere del Ticino e dal quotidiano La Regione c’è anche una giovane cittadina italiana nata e cresciuta nel Sottoceneri tra i dispersi della tragedia di Crans-Montana.

Il quotidiano di Muzzano cita l’ufficio stampa della Farnesina, il ministero degli esteri italiano

2 gennaio, 17:18

La commozione di Reynard e Tajani

Il presidente del Consiglio di Stato vallesano e il ministro degli esteri italiano depongono una corona di fiori e recitano una preghiera per le vittime del rogo di Crans-Montana

immagine
02:02

La commozione di Reynard e Tajani

RSI Info 02.01.2026, 17:17

2 gennaio, 16:41

Vescovi svizzeri, le campane stasera suoneranno a lutto

Nella diocesi di Sion, che comprende Crans-Montana, le campane di tutte le chiese suoneranno stasera, 2 gennaio, alle ore 18.00 in segno di lutto, solidarietà e raccoglimento. Tutte le parrocchie svizzere sono invitate, nella misura delle loro possibilità, ad associarsi a questo gesto di vicinanza e partecipazione. Lo fa sapere la Conferenza episcopale svizzera in un comunicato diffuso oggi, riportato dal Sir.

2 gennaio, 16:38

Unità speciale al lavoro per l'identificazione delle vittime

L’identificazione delle vittime proseguirà il più rapidamente possibile, ha detto il comandante della polizia cantonale Frédéric Gisler, in conferenza stampa a Sion. In particolare viene impiegata un’unità speciale composta di 30 persone per l’identificazione delle vittime di catastrofi, una cosiddetta squadra DVI (Disaster Victim Identification). Questa unità è stata costituita dopo lo tsunami che ha colpito l’Asia nel 2004, ha spiegato il capo della polizia criminale vallesana Pierre-Antoine Lengen. È composta, tra l’altro, di investigatori scientifici specializzati della polizia, medici legali e dentisti. Questa unità speciale opera secondo standard internazionali. Nell’identificazione delle vittime, le autorità non possono permettersi errori, ha sottolineato Lengen. La polizia cantonale vallesana, ha aggiunto, può contare anche sul sostegno di altri cantoni, delle autorità federali e di altri partner in Svizzera e all’estero.

2 gennaio, 16:34

I proprietari del bar interrogati in qualità di persone informate sui fatti

La procuratrice generale vallesana Beatrice Pilloud ha dichiarato che i proprietari del bar sono stati interrogati in qualità di persone informate sui fatti. Al momento non è possibile indicare il numero esatto di persone che si trovavano nel bar al momento dello scoppio dell’incendio

2 gennaio, 16:26

Pilloud: "Si valuterà se sussista o meno una responsabilità penale"

“A seconda dei risultati dell’indagine e man mano che verranno prese le misure investigative e inquirenti, si valuterà se sussista o meno una responsabilità penale che coinvolga delle persone”, ha dichiarato la procuratrice generale vallesana Béatrice Pilloud. “Se così fosse, e se queste persone fossero ancora in vita, verrà avviato un procedimento nei loro confronti per incendio colposo, omicidio colposo e lesioni personali colpose”, ha aggiunto, precisando che più di 30 persone stanno attualmente lavorando per consentire alle famiglie di sapere se i loro cari figurano tra le vittime.

2 gennaio, 16:25

Il seguito dell’indagine verterà in particolare sui lavori effettuati all’interno del bar

La procuratrice generale vallesana, Béatrice Pilloud, ha dichiarato che gli investigatori hanno ottenuto e analizzato dei video, hanno ascoltato “diverse persone”, in particolare i due gestori francesi del bar, e hanno effettuato dei rilievi sul posto. Gli interrogatori hanno permesso di stilare un elenco delle persone presenti e di chiarire la configurazione interna dei locali, i lavori effettuati e la capienza, ha spiegato Pilloud. Il seguito dell’indagine verterà in particolare sui lavori effettuati all’interno del bar, sui materiali utilizzati, sulle autorizzazioni di esercizio, sulle misure di sicurezza: “intendo dire gli estintori, le vie di fuga, il rispetto delle norme antincendio e i mezzi di lotta contro gli incendi”, ha detto la procuratrice generale vallesana.

2 gennaio, 16:18

"Autorità prevenzione incendi mai informate di irregolarità al bar"

Le autorità preposte alla prevenzione degli incendi non sono mai state informate di irregolarità presenti al bar di Crans-Montana. Lo ha detto il capo del dipartimento della sicurezza del Canton Vallese, Stéphane Ganzer.

2 gennaio, 16:13

Pilloud: "Bilancio di Crans-Montana ancora in evoluzione"

“Le cifre comunicate oggi” sul bilancio della strage di Crans-Montana “riguardano esclusivamente persone formalmente identificate: questi dati sono destinati a evolvere nelle prossime ore e giorni”. Lo ha precisato in conferenza stampa a Sion la procuratrice svizzera Beatrice Pilloud, spiegando ai giornalisti le discrepanze nei dati diffusi da altre fonti con “l’evoluzione della situazione”. In conclusione della conferenza stampa, la procuratrice ha invitato i media a “tenerne conto”.

2 gennaio, 16:09

La solidarietà non si è fermata al confine

La solidarietà non si è fermata al confine, ha dichiarato il presidente del Consiglio di Stato vallesano, Mathias Reynard, lodando il sostegno proveniente dall’estero. Diversi Paesi si sono dichiarati disponibili a curare le vittime dell’incendio di Crans-Montana nei loro ospedali.

2 gennaio, 16:08

Mathias Reynard: "Stiamo facendo tutto il possibile"

“Stiamo facendo tutto il possibile per aiutare i feriti, sostenere i famigliari ed identificare le vittime al più presto”, ha detto il presidente del Consiglio di Stato vallesano Mathias Reynard, elogiando la collaborazione con gli ospedali che si prendono cura dei feriti. Inizialmente quello di Sion ha accolto circa la metà dei 119 feriti. Reynard ha ringraziato gli altri Cantoni che hanno accolto pazienti nei loro nosocomi, in particolare l’Ospedale universitario di Losanna (CHUV).

2 gennaio, 16:04

50 feriti saranno trasferiti all'estero

Una cinquantina di feriti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana sarà trasferita presto in centri specializzati in ustioni in Europa. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio di Stato vallesano, Mathias Reynard.

2 gennaio, 15:59

"L'ospedale del Vallese ha funzionato bene"

“Il nostro ospedale ha funzionato bene” ha detto in conferenza stampa il direttore generale dell’ospedale del Vallese Eric Bonvin. Sia il centro principale di Sion che quello nell’Alto Vallese sono intervenuti subito. Sion è un centro specializzato in feriti gravi. A causa del periodo festivo il pronto soccorso è abituato ad essere in attività per soccorrere i turisti e la notte della catastrofe era pienamente operativo. 55 feriti gravi sono stati curati all’ospedale. 11 sono ancora ospedalizzati, 28 sono stati trasferiti altrove. Degli 11, 4 sono in cure intensive.

2 gennaio, 15:34

Procuratrice: probabile che il fuoco sia partito dalle candele

L’inchiesta è stata aperta oggi, tutte le piste sono aperte, nessuna esclusa. Tra le ipotesi alcune si confermano: tutto lascia pensare che il fuoco sia effettivamente partito da bengala o candele scintillanti messe sulle bottiglie, troppo vicine al soffitto.

Lo ha detto la procuratrice generale vallesana Beatrice Pilloud

L’inchiesta si concentrerà su lavori fatti, misure di sicurezza, materiali impiegati, mezzi antincendio, numero di persone presenti, numero di persone autorizzate, vie di evacuazione.

Se sarà accertata una responsabilità penale le ipotesi sono incendio colposo, omicidio colposo e lesioni colpose

2 gennaio, 15:31

119 feriti, 113 identificati, le nazionalità

Sono 119 feriti della tragedia di Crans-Montana, 113 identificati.

Sono 71 svizzeri, 14 francesi, 11 italiani, 4 serbi, 1 bosniaco, 1 belga, 1 lussemburghese, 1 polacco, 1 portoghese. Per 14 la nazionalità per ora non è conosciuta. Le cifre sono provvisorie.

Lo ha detto il comandante della polizia cantonale Frédéric Gisler in conferenza stampa

2 gennaio, 15:27

Giornata di cordoglio il 9 gennaio

Una giornata di cordoglio sarà organizzata il 9 gennaio a Crans-Montana. Lo ha annunciato il Presidente del Governo vallesano Mathias Reynard

2 gennaio, 15:26

Le persone decedute sono 40

Sono 40 le persone decedute, lo ha detto in conferenza stampa il presidente del Consiglio di Stato vallesano Mathias Reynard. “E’ una grande tragedia per il Vallese, la Svizzera e la comunità europea”.

2 gennaio, 15:18

Il Ministro Antonio Tajani: “Le famiglie chiedono di avere notizie. Ho detto loro di chiamarmi direttamente”

Il Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha incontrato circa 30 italiani, familiari delle persone coinvolte nell’incendio a Crans-Montana.

“Le famiglie chiedono di avere notizie più velocemente possibile e noi abbiamo dato la disponibilità massima ai nostri concittadini. Ho detto loro di chiamarmi direttamente, ho lasciato loro il mio numero di telefono perché possano avere informazioni dirette anche da me”, ha detto.

Il ministro italiano attorniato dai giornalisti a Crans-Montana

Il ministro italiano attorniato dai giornalisti a Crans-Montana

  • keystone

“Il consolato e l’ambasciata continueranno a lavorare, abbiamo rinforzato l’unità operativa”, ha aggiunto, spiegando inoltre che un funzionario dell’Unità di crisi della Farnesina è sul posto, mentre il personale diplomatico è presente nelle varie città svizzere dove si trovano i feriti.

2 gennaio, 14:35

Tre feriti nel Baden-Württemberg

Tre dei feriti nella tragedia di Crans-Montana sono stati ricoverati in Germania, nel Baden-Württemberg: uno in una clinica di Stoccarda e due a Tubinga, secondo quanto confermato dai due nosocomi. Si tratta di strutture attrezzate per curare pazienti con gravi ustioni.

2 gennaio, 14:07

Israele ha mandato in Svizzera una squadra di esperti di identificazione di corpi carbonizzati

Israele ha inviato in Svizzera una squadra di specialisti per aiutare nell’identificazione delle vittime.

L’équipe, che appartiene alla Croce Rossa israeliana, è arrivata a Crans-Montana già giovedì, ha annunciato venerdì l’agenzia di stampa italiana Adnkronos. Le forze di intervento sono specializzate nell’identificazione dei corpi carbonizzati, ha precisato.

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha sottolineato l’esperienza del Paese nel campo “della localizzazione e dell’identificazione delle vittime di ustioni, nonché del trattamento degli ustionati in caso di incendio”.

2 gennaio, 13:49

Sicurezza nei locali

Leggi e sicurezza nei locali: un quadro normativo complesso che varia da cantone a cantone. Il Radiogiornale fa luce su un sistema intricato.

02:26

Radiogiornale 12.30 del 02.01.2026 - Leggi e sicurezza nei locali, il servizio Manuele Ferrari

RSI Info 02.01.2026, 13:48

2 gennaio, 13:47

Identificati tutti i 22 feriti ricoverati al CHUV

I 22 feriti gravi ricoverati all’ospedale universitario di Losanna (CHUV) sono stati identificati, ha annunciato al telegiornale delle 12:30 su RTS la direttrice del nosocomio Claire Charmet. “Le prognosi sono ovviamente incerte per ciascuno di questi feriti, che sono tutti ustionati gravi”, ha spiegato Charmet. Alcuni saranno trasferiti altrove in Svizzera o all’estero. Secondo la direttrice, per il momento le risorse del CHUV, sia in termini di personale che di attrezzature, sono sufficienti; la situazione è sotto controllo. La sfida principale sarà quella di passare dalla fase di crisi alla gestione della cronicità, poiché questi feriti necessitano di cure molto lunghe, ha ancora sottolineato Charmet. “Faremo il punto della situazione entro la fine del weekend.”

2 gennaio, 13:40

Tajani a Crans-Montana: "Collaborazione molto positiva"

Arrivato a Crans-Montana oggi, venerdì, il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha incontrato il presidente del Governo vallesano Mathias Reynard e ha lodato la collaborazione “molto positiva” con le autorità svizzere. Come noto sono italiane diverse vittime della tragedia di Capodanno: una dozzina di feriti e sei persone ancora date per disperse. Sul posto erano arrivati già giovedì l’ambasciatore di Roma in Svizzera e il console italiano a Ginevra. Tajani ha precisato che non saranno fornite informazioni sulle identità dei morti fino a quando il decesso non sarà stato confermato e che i tempi per l’identificazione dei corpi si preannunciano lunghi.

2 gennaio, 13:35

Bandiere a mezz'asta anche a Friburgo

Dopo Vaud e Ticino, anche il canton Friburgo ha annunciato bandiere a mezz’asta in segno di lutto e solidarietà con le vittime della tragedia in Vallese.

2 gennaio, 13:25

Un paese sconvolto dal dolore

Per le strade di Crans-Montana “non sono poche le scene di genitori o di cari che vengono a portare i loro ricordi, fiori o le candele. Ma soprattutto scene di famigliari che piangono di fronte a quello che è un dramma nel dramma”. Le ultime notizie dalla località sciistica colpita dalla tragedia.

immagine
04:13

Da Crans Montana, Riccardo Bagnato

Telegiornale 02.01.2026, 12:30

2 gennaio, 13:16

Le testimonianze di chi c'era, tra paura e caos dopo le fiamme

Nelle ultime ore sono emerse diverse testimonianze di giovani che si trovavano nel locale al momento della tragedia. Racconti di paura e caos nei momenti immediatamente successivi al divampare delle fiamme, raccolti dal Radiogiornale.

02:31

Radiogiornale 12.30 del 02.01.2026 - Le testimonianze di chi c’era, il servizio di Giulio Rezzonico

RSI Info 02.01.2026, 13:16

2 gennaio, 13:12

Si allarga la cerchia degli aiuti: si aggiunge anche il Belgio

Il Belgio accoglierà venerdì quattro giovani rimasti gravemente feriti nell’incendio. Saranno ricoverati in centri specializzati nel trattamento dei grandi ustionati, ha annunciato il gabinetto del ministro della Sanità Frank Vandenbroucke.

Il trasferimento rientra nell’offerta di assistenza presentata dal Belgio alla Svizzera nell’ambito dell’attivazione del meccanismo di protezione civile dell’Unione europea.

Complessivamente, il Paese si è impegnato a prendere in carico sette feriti: cinque pazienti per cure intensive e due per cure intermedie.

2 gennaio, 13:08

Altri quattro italiani saranno trasferiti a Milano

All’ospedale Niguarda di Milano sono in arrivo altri quattro giovanissimi italiani che sono rimasti feriti nella strage di Crans-Montana. Lo ha fatto sapere l’assessore al welfare Guido Bertolaso. Altri sei italiani, ha precisato, sono ricoverati fra Berna e Zurigo, ma le loro gravissime condizioni non permettono il trasporto. Ad autorizzare i trasferimenti sono i medici svizzeri, ha precisato, sulla base dell’evoluzione delle ferite dei pazienti.

2 gennaio, 12:54

Il video: i primi istanti dell'incendio

Uno dei video che circola e che documenta i primi istanti dell’incendio a Le Constellation.

immagine
00:34

I primi istanti dell’incendio: il video

RSI Info 02.01.2026, 12:52

2 gennaio, 12:52

Carri funebri in arrivo a Sion

Diversi carri funebri per il trasporto delle salme cominciano ad arrivare al centro funerario di Sion, situato a circa trenta chilometri da Crans-Montana.

Poco dopo le 11, riferisce l’AFP, un primo veicolo è arrivato nella struttura.

2 gennaio, 12:30

Papa Leone XIV esprime la sua vicinanza alle famiglie delle vittime

Papa Leone XIV “si unisce al lutto delle famiglie e dell’intera Confederazione elvetica”. È quanto si legge nel telegramma di cordoglio inviato, a nome del Pontefice, dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin al vescovo di Sion, Jean-Marie Lovey.

Il Papa desidera “esprimere la sua compassione e la sua preoccupazione alle famiglie delle vittime e prega affinché il Signore accolga i defunti nella Sua dimora di pace e luce e sostenga il coraggio di coloro che soffrono nel cuore o nel corpo”.

“Possa la Madre di Dio, nella sua tenerezza, portare il conforto della fede a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia e mantenerli nella speranza”, conclude il messaggio.

Anche la Conferenza dei vescovi svizzeri (CVS) esprime la sua profonda solidarietà alle vittime, alle loro famiglie e a tutte le persone colpite dalla tragedia. Il suo presidente Charles Morerod parla di “sgomento totale”.

“Tutte le nostre chiese possono essere luoghi di sostegno e sono luoghi di preghiera in questo momento terribile”, ha dichiarato oggi, venerdì, Morerod, vescovo di Losanna, Ginevra e Friburgo, citato in un comunicato.

2 gennaio, 11:48

Bandiere a mezz'asta anche in Ticino

Il canton Ticino si allinea alla decisione presa dalla Confederazione. A Palazzo delle Orsoline da oggi, venerdì, e fino al 6 gennaio compreso le bandiere saranno poste a mezz’asta in segno di lutto e solidarietà per le vittime della tragedia di Crans-Montana.

Anche i Comuni ticinesi, si legge in una nota diramata dalla Cancelleria dello Stato, sono invitati a fare lo stesso. Le autorità cantonali esprimono ancora una volta le più sentite condoglianze, a nome di tutta la popolazione ticinese, alle famiglie delle vittime e ai loro cari.

2 gennaio, 11:28

Aiuto dall'estero: Polonia pronta ad accogliere feriti e in Francia già tre ricoveri

Gli ospedali polacchi sono pronti ad accogliere 14 persone ferite nell’incendio di Crans-Montana (VS). Lo ha annunciato oggi il primo ministro polacco Donald Tusk, in risposta a una richiesta delle autorità svizzere.

Tusk ha espresso le proprie condoglianze “alle famiglie e ai parenti delle vittime” e ha assicurato la solidarietà della Polonia, precisando che il suo Paese è pronto a fornire assistenza medica specializzata.

Inoltre, altri tre feriti sono stati ricoverati in Francia, in ospedali di Lione e Parigi. Si tratta di due cittadini francesi e un cittadino svizzero, secondo una fonte diplomatica francese.

Il ministero della sanità francese ha messo a disposizione 19 posti letto, di cui 15 per adulti e quattro per bambini, per accogliere i feriti su richiesta delle autorità elvetiche, ha dichiarato un portavoce delle autorità francesi a France Info TV.

2 gennaio, 11:07

Morto il giovane campione di golf genovese disperso a Crans Montana

La Federazione italiana Golf ha annunciato sui social la morte di Emanuele Galeppini, il minorenne italiano che si trovava nel locale di Crans Montana. “Rimarrai per sempre nei nostri cuori”, si legge nel post. Era considerato uno dei giovani più promettenti del settore giovanile.

È stato confermato il ritrovamento nel locale di Crans Montana del telefono cellulare del giovane. A un’agenzia di stampa, lo zio del 16enne ha affermato però che il ragazzo figura ancora ufficialmente fra i dispersi.

2 gennaio, 10:56

Un profilo Instagram per cercare i dispersi

È stato creato un profilo Instagram per raccogliere gli appelli dei familiari in cerca dei propri cari. Sulla pagina si susseguono foto e messaggi di chi cerca ancora notizie dei dispersi.

2 gennaio, 10:42

Bandiere a lutto nel canton Vaud

In seguito al tragico incendio di Crans Montana la notte di Capodanno, il governo del canton Vaud ha deciso di abbassare le bandiere a mezz’asta in tutto il cantone in segno di lutto e solidarietà. L’esecutivo invita anche i comuni ad unirsi a questa azione.

Il gesto, iniziato venerdì, si prolungherà per cinque giorni, spiega lo Stato vodese in un comunicato stampa. Le autorità vodesi seguono così la decisione della Confederazione, che ha abbassato a mezz’asta le bandiere del Palazzo federale di Berna.

2 gennaio, 10:38

Swiss Sports Awards, cerimonia rinviata

A seguito della terribile tragedia avvenuta a Crans-Montana, che ha gettato la Svizzera nel lutto, e in segno di solidarietà con le vittime, la SSR ha deciso di annullare la cerimonia degli Swiss Sports Awards prevista per domenica 4 gennaio. La serata è rinviata a data da destinarsi.

Dovevano tenersi questa domenica
Altri sport

Rinviata la cerimonia degli Sports Awards

Per quanto successo in Vallese la serata si terrà in primavera

2 gennaio, 10:07

Gli sportivi svizzeri esprimono il proprio cordoglio

La tragedia di Crans-Montana non ha lasciato indifferente il mondo dello sport rossocrociato, che tra ieri e oggi ha espresso cordoglio e vicinanza al villaggio vallesano.

In lutto
Altri sport

Il mondo dello sport svizzero si stringe attorno a Crans-Montana

Società e Federazioni sono vicini al paese che ospita numerosi eventi sportivi

2 gennaio, 09:43

Ganzer: "Tra 80 e 100 feriti in urgenza assoluta"

Emergono i primi dati concreti sulle condizioni dei feriti di Crans Montana. “Tra gli 80 e i 100 feriti” sono ancora “in urgenza assoluta”, ha detto venerdì mattina il consigliere di Stato Stéphane Ganzer in un’intervista per l’emittente francese RTL, fornendo per la prima volta un dato numerico sulla gravità della situazione.

Il capo del dipartimento della sicurezza vallesana ha parlato di “un bilancio terribile che potrebbe aggravarsi ulteriormente”.

“La situazione è in evoluzione perché sappiamo che per i feriti, quando presentano ustioni di terzo grado che coprono circa il 15% della superficie corporea, c’è il rischio di morte nelle ore e nei giorni successivi, poiché la setticemia può diffondersi a tutto il corpo”, continua.

2 gennaio, 08:42

BFM pubblica una immagine dell'inizio dell'incendio

Il canale d’informazione francese BFM TV ha pubblicato giovedì sera una foto che, secondo l’emittente, immortalerebbe gli istanti immediatamente precedenti alla tragedia. L’immagine non è stata ancora confermata dalle autorità.

Nello scatto si vedono avventori festeggiare il nuovo anno con bottiglie dotate di candele pirotecniche accese. Le scintille sembrano aver innescato l’incendio sul rivestimento fonoassorbente del soffitto.

2 gennaio, 08:36

"Ospedali sotto pressione"

Intervistato dalla radio romanda RTS, il consigliere di Stato Mathias Reynard ha ribadito che la situazione negli ospedali rimane tesa. “Diverse persone che erano in ferie sono venute a lavorare per aiutare i colleghi”, ha osservato il presidente dell’esecutivo vallesano. Inoltre, sono in corso discussioni per il trasferimento di competenze in campo medico. Alcuni dottori francesi specializzati in grandi ustionati potrebbero venire in Vallese, ha sottolineato.

2 gennaio, 08:18

Il ministro degli Esteri italiano in visita a Crans Montana

Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani si recherà oggi Crans Montana. Lo ha comunicato giovedì sera lo stesso ministro in un’intervista televisiva.

‘’Stiamo dando il massimo’‘ e ‘‘siamo all’opera per aiutare i nostri concittadini’‘, ha aggiunto parlando con i giornalisti del Tg4. Stando agli ultimi aggiornamenti, sei giovani italiani sono dispersi e tredici sono ricoverati.

Tajani ha rivolto ‘‘un appello alle famiglie’‘ coinvolte nella tragedia, perché ‘‘contattino l’unità di crisi della Farnesina in modo che si possa avere una lista completa degli italiani che erano lì’‘.

2 gennaio, 07:46

La cura dei pazienti ustionati

Molti dei feriti hanno riportato gravi ustioni. La loro cura richiede particolare attenzione, i centri adatti ad ospitarli non sono molti in Svizzera. Anche l’EOC a disposizione per sgravare gli altri ospedali.

692917550_highres.jpg
Svizzera

Ustioni gravi, una sfida medica complessa

Per curare lesioni estese servono competenze e risorse - L’Ente ospedaliero cantonale è pronto a contribuire

2 gennaio, 07:42

Le vittime straniere e i pazienti ricoverati a Milano

Tra le vittime dell’incendio ci sono come noto anche francesi e italiani. Parigi parla di 9 feriti e 8 dispersi, mentre da parte italiana i feriti sono 13 e i dispersi ancora 6. Anche l’ospedale milanese di Niguarda – che comprende un centro per la cura delle grandi ustioni – sta intanto ospitando dei pazienti provenienti da Crans Montana.

01:21
immagine

RG 07.00 del 02.01.2025 La corrispondenza di Francesca Torrani

RSI Info 02.01.2026, 07:41

  • keystone
2 gennaio, 06:56

L'aggiornamento della situazione

Le parole di Guy Parmelin e l’attesa straziante delle famiglie che non hanno notizie dei loro cari nell’aggiornamento trasmesso su Rete Uno alle 06.00

02:11
immagine

Notiziario 06.00 del 02.01.2025 Il servizio di Michèle Volontè

RSI Info 02.01.2026, 06:46

  • keystone
2 gennaio, 06:47

Momento di raccoglimento

Ieri sera, centinaia di persone si sono riunite a Crans-Montana per rendere omaggio alle vittime. Residenti e turisti hanno deposto in silenzio fiori e lumini.

