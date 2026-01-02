Rogo di Crans-Montana: 40 morti e 119 feriti, di cui 113 identificati

Ventiquattro pazienti sono stati trasferiti dagli ospedali svizzeri verso Belgio, Francia, Germania e Italia. La Francia, l’Italia, il Lussemburgo e la Romania hanno fornito la logistica per il trasporto. Francia e Italia hanno inviato team di esperti agli ospedali di Sion e Losanna. In tutto 21 paesi hanno offerto aiuto: 18 per il trattamento dei feriti, 9 per il loro trasporto e 6 per la fornitura di specialisti.



Lo fa sapere la Commissione europea in un comunicato. Il meccanismo europeo per la protezione civile, una struttura a cui la Svizzera formalmente non è associata, sta coordinando gli aiuti, dopo una richiesta del governo elvetico che già ieri ha chiesto l’attivazione del meccanismo. Le offerte di aiuto avevano cominciato ad arrivare anche prima della richiesta svizzera.