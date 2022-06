Il treno più lungo sarà della Ferrovia retica

Stabilire uno spettacolare record del mondo, quello del treno passeggeri più lungo di sempre. È l'idea che ronza in testa alla Ferrovia retica, che in autunno porterà sulla linea dell'Albula, nei Grigioni, una composizione capace di estendersi per quasi due chilometri, 1'910 metri per la precisione.

Il convoglio il 29 ottobre dovrebbe percorrere 25 chilometri in 46 minuti e con un dislivello in discesa di 800 metri tra Preda e Alvaneu, sulla tratta di montagna protetta dall'UNESCO che comprende gallerie e lo spettacolare viadotto di Landwasser.

Un treno Capricorn della RhB. Ne serviranno 25 (keystone)

Le verifiche di fattibilità hanno già avuto luogo negli scorsi mesi, secondo quanto reso noto mercoledì. Il "serpentone" sarà composto da 25 unità multiple Capricorn, con 100 carrozze, 3'000 tonnellate di peso, sette macchinisti, 21 tecnici e 150 invitati a bordo.

Se l'impresa - pensata per festeggiare i 175 anni delle Ferrovie svizzere - andrà a buon fine, si intende procedere all'iscrizione nel Guinness dei primati.