Esportazione di armi tra preoccupazioni e pressioni

Nel 2024, il Consiglio federale ha chiesto al Parlamento di concedergli diritto di deroga su queste norme in casi eccezionali. Il Legislativo ha acconsentito e ha anche deciso di concedere le esportazioni di armi verso 25 Paesi, anche se coinvolti in conflitti, oltre ad abolire la dichiarazione di non riesportazione. Il Governo, tuttavia, avrà diritto di veto ove ciò fosse nell’interesse nazionale.